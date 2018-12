V Rdečem križu Slovenije izpostavili prostovoljstvo kot enega temeljnih načel organizacije

Ljubljana, 5. decembra - Prostovoljstvo je eno izmed sedmih temeljnih načel delovanja Rdečega križa Slovenije, ki združuje več kot 13.000 prostovoljcev. Zato so ob današnjem dnevu prostovoljstva spisali poslanico in v njej navedli, da je prostovoljsko delo "izraz medsebojnega razumevanja, sočutja, empatije in altruizma".