Tudi po obisku Fakina malo odgovorov o usodi ptujske urgence

Ptuj, 5. decembra - Današnji obisk ministra za zdravje Sama Fakina v ptujski splošni bolnišnici in ogled prostorov ni dal prav veliko odgovorov glede gradnje urgentnega centra. Minister je povedal le, da urgentni center bo, za zdaj pa vodstvu bolnišnice ostaja neznanka, v kakšni obliki bo ta, kdo bo zagotovil dodaten denar zanj in kdaj bo do gradnje prišlo.