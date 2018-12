Newyorške borze zaprte, v Evropi indeksi neenotno

New York, 5. decembra - Newyorške borze so danes zaprte, saj je v ZDA danes dan žalovanja zaradi smrti nekdanjega predsednika ZDA Georga Busha starejšega. Na stari celini so medtem indeksi obarvani rdeče, razlog pa analitiki vidijo predvsem v napovedani upočasnjeni gospodarski rasti in negotovosti okoli izstopa Velike Britanije iz EU.