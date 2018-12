Nato ponuja BiH pomoč pri reformah in pripravah na članstvo

Bruselj, 5. decembra - Zunanji ministri zveze Nato so danes izrazili pripravljenost, da sprejmejo prvi letni nacionalni program BiH v okviru akcijskega načrta za članstvo v pomoč državi pri izvajanju političnih, gospodarskih in obrambnih reform. To je mogoče tolmačiti kot korak naprej na poti BiH v zavezništvo, a cilja še ni na vidiku.