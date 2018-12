Direktorji nemških avtomobilskih proizvajalcev po sestanku s Trumpom optimistični

Washington, 5. decembra - Direktorji Daimlerja, Volkswagna in BMW so se v torek srečali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim so govorili o nesoglasjih na področju mednarodne trgovine. Trojica je bila po sestanku optimistična. Kot je ocenil prvi mož Volkswagna Herbert Diess, so naredili velik korak na poti k temu, da se izognejo dodatnim uvoznim carinam.