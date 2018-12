Sporazum in aneksa h kolektivnim pogodbam danes podpisali tudi na RTVS

Ljubljana, 5. decembra - Po ponedeljkovem podpisu stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati so danes sporazum in aneksa h kolektivnim pogodbam podpisali tudi generalni direktor Radiotelevizije (RTV) Slovenija Igor Kadunc ter predstavniki reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija, je v sporočilu za javnost zapisala služba za komuniciranje RTVS.