Hrvaška vlada z zakonom za lažje šolske torbe in cenejše učbenike

Zagreb, 5. decembra - Hrvaška vlada je danes predlagala zakon o učbenikih, s katerim nameravajo omogočiti cenejše učbenike, lažje šolske torbe in več digitalnega pouka, je dejala ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak. Z zakonom so prvič določili najvišji ceno in težo kompleta učbenikov za posamezne razrede osnovne šole.