Uvod Pokljuke ni bil po načrtih, pred ekipo peklenski četrtek

Pokljuka, 5. decembra - Slovenska biatlonska reprezentanca je ostala brez uvodne posamične tekme v sezoni 2018/19 na Pokljuki, kjer jim je nastope preprečila megla. Čeprav so si vsi želeli drugačnega scenarija, morajo odločitev sprejeti in misli preusmeriti na četrtek, ko bo start 20-kilometrske posamične tekme ob 10.15. Peklenska noč in dan pa čaka predvsem servis.