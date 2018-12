Leben z nevladniki v drzno okoljsko in prostorsko politiko

Ljubljana, 5. decembra - Pri ministru Juretu Lebnu se je danes na ustanovni seji zbral svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Ta bo deloval kot strokovno-posvetovalni organ, Leben pa je prepričan, da bodo s predstavniki nevladnega sektorja dobro sodelovali in oblikovali "drzno politiko" na področju okolja in prostora.