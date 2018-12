Hasenhüttl prvi avstrijski trener v angleški premier league

London, 5. decembra - Ralph Hasenhüttl piše zgodovino angleškega in avstrijskega nogometa. Vodstvo angleškega nogometnega prvoligaša Southamptona se je odločilo, da bo prav 51-letnega avstrijskega strokovnjaka postavilo za novega glavnega trenerja The Saints, potem ko so v ponedeljek po slabih rezultatih s trenerskega mesta odpustili Marka Hughesa.