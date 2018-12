Potres z magnitudo 7,5 stresel Novo Kaledonijo; opozorilo pred cunamijem že preklicali

Noumea, 5. decembra - V bližini otoka Nova Kaledonija na jugu Tihega oceana so danes zabeležili potres z magnitudo 7,5. Pristojne oblasti so za Novo Kaledonijo in bližnjo otoško državo Vanuatu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga že preklicale. Opazili so do dva metra visoke valove, ki pa tako kot potres niso povzročili ne škode ne žrtev.