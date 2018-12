Božični čas bodo zaznamovale najrazličnejše jaslice

Ljubljana, 19. decembra - Med božičem in svečnico v večini slovenskih cerkva postavijo jaslice. V prazničnem času marsikje uprizorijo tudi žive jaslice, za najstarejše in najbolj obiskane veljajo tiste v Postojnski jami. Po vsej Sloveniji so na ogled tudi razstave jaslic, od manjših postavitev na domovih in v muzejih, pa do takšnih, ki ves kraj spremenijo v božično vas.