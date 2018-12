Peter Prevc: Zanima me, kaj dobri skoki s treningov pomenijo na tekmi

Laško, 13. decembra - Najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc je končal rehabilitacijo po poškodbi in se bo konec pridružil svetovnemu pokalu. Za preizkus forme pred novoletno turnejo si je izbral švicarski Engelberg, kjer je v preteklosti že zmagal, in upa, da bo z enomesečno zamudo sproščeno in neobremenjeno vstopil v poolimpijsko zimo.