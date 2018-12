Silvestrovo bo mogoče praznovati v teatru ali kinu

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 17. decembra - Tudi letos bodo večje gledališke hiše in kinodvorane po Sloveniji ponudile silvestrske predstave. Vstopnice za večino predstav in filmov so še na voljo, kar pa ne velja za nekaj predstav ljubljanskih gledaliških hiš. Med drugim sta že razprodani Molierova komedija v MGL in predstava Svetlane Makarovič Prekleti kadilci v Mali Drami.