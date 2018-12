Podelitev oskarjev prihodnje leto bo vodil igralec Kevin Hart

Los Angeles, 5. decembra - Ameriški komik in igralec Kevin Hart bo februarja vodil 91. podelitev nagrad Akademije filmskih umetnosti in znanosti. "Že leta me snubijo, da bi bil voditelj oskarjev, a moj odgovor je bil vedno enak. Rekel sem, da bo to zame kot komika življenjska priložnost in da se bo zgodilo, ko se bo moralo," je 39-letnik zapisal na Instagramu.