Kralji znova praznih rok

Los Angeles, 5. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings ostajajo povsem na repu razpredelnice v severnoameriški ligi NHL. Davi so izgubili v Staples Center, od njih so bili boljši igralci iz Arizone, ki so slavili z 2:1. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri edinem zadetku domačih, ki ga je v 55. minuti dosegel Alec Martinez.