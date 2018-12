Noah se seli v Memphis

Memphis, 5. decembra - Francoski košarkar Joakim Noah, sin nekdanjega slovitega teniškega igralca Yannicka Noaha, bo kariero nadaljeval pri Memphisu. Triintridesetletni in 211 cm visoki center je bil v minulih dveh letih član New Yorka, pred tem pa je med letoma 2007 in 2016 igral za Chicago. V mesto Elvisa Presleyja odhaja kot prost igralec.