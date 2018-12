V ZDA prve obtožnice povezane z afero panamskih dokumentov

New York, 5. decembra - Na zveznem sodišču na Manhattnu so v torek objavili prve ameriške obtožnice v povezavi s skrivanjem denarja v davčnih oazah, ki jih je razkrila afera panamski dokumenti mednarodnega novinarskega konzorcija aprila leta 2016. Ameriški tožilci so sporočili, da so trije od obtoženih že prijeti, četrti pa ostaja na prostosti.