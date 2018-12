Newyorške borze v rdečem

New York, 4. decembra - Newyorške borze so današnje poslovanje po ponedeljkovi rasti sklenile globoko v rdečih številkah. Borzni analitiki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjujejo, da so bili vlagatelji zadržani tudi zaradi upočasnitve gospodarske rasti ZDA in skepticizma glede trgovinskega premirja med Kitajsko in ZDA.