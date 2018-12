Večer: (Ne)pristranost (5. 12.)

Maribor, 4. decembra - Med tistimi, ki so jih po zmagi videli nazdravljali s Sašo Arsenovičem, je bil tudi sodnik Janez Žirovnik. Nič dramatičnega, če to ne bi bil taisti sodnik, na katerega že več let opozarja Franc Kangler. Večino odredb, na podlagi katerih so bili sproženi postopki zoper Kanglerja, je podpisal ravni sodnik Žirovnik, v Večeru piše Elizabeta Planinšič.