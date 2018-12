POP TV: Odločitev o sobotni dežurni službi za odrasle v Ljubljani znana do konca tedna

Ljubljana, 4. decembra - Danes so glede izvajanja sobotne dežurne službe za odrasle za skupno mizo pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću sedli vodstvi Zdravstvenega doma Ljubljana in UKC Ljubljana. Po poročanju POP TV so se dogovorili, da bodo našli skupno rešitev, ki bo v dobro bolnikov in v skladu s strokovnimi smernicami. Odločitev naj bi sporočili do konca tedna.