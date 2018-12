Britanski poslanci vladi zadali pomemben udarec v odločilnem času za brexit

London, 4. decembra - Britanski poslanci so danes prvič v zgodovini spoznali vlado krivo nespoštovanja parlamenta in sicer ker jim ni v celoti predstavila pravnega mnenja o dogovoru z Brusljem o brexitu. Izid glasovanja dokazuje šibkost vlade Therese May teden dni pred ključnim glasovanjem o dogovoru v parlamentu. Mnenje bodo sedaj objavili v celoti.