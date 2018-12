Evropske borze v rdečem, evro pridobil, nafta neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 4. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes v povprečju znižali, po poročanju tujih tiskovnih agencij je splahnel optimizem glede trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Evro se je zvišal in presegel mejo 1,14 dolarja, cene nafte se gibljejo neenotno.