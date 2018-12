Prva tekma na SP 2022 že ob 11. uri dopoldan po našem času?

Doha, 4. decembra - Organizatorji svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju so izbranim novinarjem, ki so si štiri leta pred začetkom tekmovanja ogledali prizorišča, povedali, da bodo prve tekme, če bo Fifa vztrajala pri tem, da morajo biti na dan odigrana štiri srečanja, ob 11. uri dopoldan po srednjeevropskem času. Naslednji termini bodo ob 14., 17. in 20. uri.