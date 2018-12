V sklopu evropske turneje se bodo v Cvetličarni ustavili Mando Diao

Ljubljana, 5. decembra - Skupina Mando Diao se je proslavila z mešanjem umazanega garažnega rocka z brit popom in kupom drugih glasbenih žanrov. V sklopu krajše evropske turneje, ki so jo začeli konec novembra v Varšavi, se bodo nocoj ustavili v ljubljanski Cvetličarni in predstavili zadnji album Good Times ter uspešnice, kot sta Dance With Somebody in Gloria.