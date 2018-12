Na voljo nova sredstva za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike

Ljubljana, 5. decembra - Agencija za energijo bo v prihodnjih dneh na spletni strani objavila nov poziv investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. To bo že četrti javni poziv investitorjem agencije.