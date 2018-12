Vlada ne podpira vsebine predloga novele pokojninskega zakona

Ljubljana, 4. decembra - Vlada je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela mnenje o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o katerem bo DZ v sredo na izredni seji opravil splošno razpravo. Cilje, ki jih zasleduje predlog, vlada podpira, ne pa tudi njegove vsebine, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.