S prižigom lučk se v Novi Gorici začenja letošnje praznično dogajanje

Nova Gorica, 6. decembra - V Novi Gorici se bo s prižigom lučk in odprtjem drsališča danes ob 17. uri začelo letošnje praznično dogajanje. Obiskovalci bodo lahko do 6. januarja v središču mesta obiskali tudi tržnico domačih dobrot in izdelkov, knjižni sejem Knjige pod jelkami in koncertno dogajanje v ogrevanem šotoru pred mestno hišo.