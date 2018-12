Bržan obžaluje, da se Popovič ni sprijaznil z volilnim porazom

Koper, 4. decembra - Aleš Bržan je v prvem odzivu ob vložitvi ugovora na izid županskih volitev v Kopru obžaloval, da se Boris Popovič ni sprijaznil z volilnim porazom. "To ni dobro za Koper, tudi za naše medsebojne odnose ne," je ocenil za STA in dodal, da je za demokracijo zelo pomembno, da ljudje zaupajo v volilni izid in poštenost volitev.