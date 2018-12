Ljubljana, 4. decembra - V Steklarni Rogaška ni več nevarnosti izpusta jedkih nevarnih snovi, so sporočili s Policijske uprave Celje. Kot je v izjavi za javnost povedal vodja intervencije Boris Žnidarko, so bili dopoldne iz podjetja obveščeni, da obstaja nevarnost eksplozije enega od rezervoarjev, v katerem se je nahajala jedka strupena snov, na kar so se ustrezno odzvali.

Prvi so ukrepali gasilci domačega prostovoljnega društva, ki so opravili evakuacijo zaposlenih, nato pa so poklicni gasilci celjske poklicne enote skupaj z njimi in policijo zavarovali območje, bližnje prebivalce pa obvestili, naj zaradi možnosti strupenega oblaka zaprejo okna.

Po besedah Žnidarka so evakuirali okoli 350 zaposlenih, ki se počasi že vračajo na delovna mesta, predvsem tista, kjer je to potrebno tudi zaradi zagotavljanja varnosti. Poškodovanih v dogodku ni bilo, za zdaj pa še ni povsem jasno, kaj točno je povzročilo reakcijo v rezervoarju. Medtem ko so varnostne ukrepe že omilili, intervencijo trenutno zaključujejo s prečrpavanjem tisočlitrskega rezervoarja.

Zaradi varnostnih razlogov so o dogodku obvestili tudi bližnje ustanove, med drugim šolo in vrtec, kjer so vsi ostali v zaprtih prostorih, tako da so bili evakuirani samo zaposleni v podjetju, je še pojasnil Žnidarko in dodal, da je v akciji sodelovalo več kot 50 gasilcev.

Vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter ekologijo v podjetju Ksenija Čuješ je povedala, da so morali ukrepati zaradi preprečitve okoljske nesreče z nevarnimi snovmi. Do težav je prišlo pri sicer ustaljenem postopku zbiranja odpadne žveplove 6 kisline v zato namenjeni kontejner, kjer so zaposleni opazili, da se je tlak v posodi iz za zdaj neznanega razloga povečal.

"V zaprtem enokubičnem kontejnerju se je začel razvijati neznan plin. Pri pregledu situacije smo ocenili, da je prišlo do visokega varnostnega tveganja, zato smo takoj aktivirali regijski center za obveščanje. V najkrajšem času je stekla akcija za preprečitev nesreče, okoli 15. ure pa je bila nevarnost preklicana," je dejala in dodala, da bo proizvodnja v popoldanski izmeni kmalu nemoteno stekla.

Da v podjetju z okoli 800 zaposlenimi, ki je leta 2015 postalo del finske korporacije Fiskars, obstaja nevarnost izpusta jedkih nevarnih snovi, so dopoldne sporočili iz celjskega regijskega centra za obveščanje, ko so jih o tem obvestili iz podjetja. Prebivalcem so svetovali, da do preklica nevarnosti ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo zračenje.