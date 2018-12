Pahor v Grčiji o privrženosti obeh držav skupni evropski ideji

Atene, 4. decembra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Atenah, kjer je na državniškem obisku, sestal z grškim predsednikom Prokopisom Pavlopulosom in grškim premierjem Aleksisom Ciprasom. Ob tem je poudaril privrženost Slovenije in Grčije skupni evropski ideji ter spoštovanju mednarodnega prava, so sporočili iz Pahorjevega urada.