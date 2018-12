Odbor podprl vladni predlog novele zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik

Ljubljana, 4. decembra - Odbor DZ za infrastrukturo je danes soglasno podprl vladni predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Ta podaljšuje rok za trajno opustitev rudarskih del do konca leta 2019, rok za izvedbo likvidacije družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa do konca leta 2020. S tem bo omogočeno črpanje preostalih za to namenjenih sredstev.