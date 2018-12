V skakalnem taboru zadovoljni po uvodnih tekmah, zdaj brez Titiseeja

Laško, 4. decembra - Slovenski reprezentanci v smučarskih skokih sta v Laškem strnili vtise po uvodnih postojankah v svetovnem pokalu - Wisli, Ruki in Nižnem Tagilu skakalcev ter Lillehammerju skakalk. V obeh taborih so po prvih tekmah zadovoljni in optimistično zrejo proti nadaljevanju sezone.