Ljubljana, 4. decembra - Predstavniki vlade ter šolskega in gospodarskega sektorja so danes na posvetu državnega sveta o pomanjkanju kompetenc na trgu dela v Sloveniji za uspešno trajnostno gospodarsko rast poudarili predvsem problem izobraževanja in usposabljanja odraslih. V veliki meri namreč ne premorejo znanj in veščin, potrebnih v današnjem digitalnem okolju.