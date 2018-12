Tel Aviv, 4. decembra - Izraelska vojska je danes sporočila, da je odkrila in napadla predor libanonske šiitske milice Hezbolah pod izraelsko-libanonsko mejo. Dodali so, da so predor odkrili, preden ga je lahko Hezbolah uporabil. Niso pa potrdili, ali so ga že uničili.