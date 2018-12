Zaposlene v Steklarni Rogaška evakuirali

Rogaška Slatina, 4. decembra - V Steklarni Rogaška v Rogaški Slatini so zaradi obstoja nevarnosti izpusta jedkih nevarnih snovi, evakuirali zaposlene, policisti pa so zavarovali območje, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Ob tem so prebivalce ožjega območja pozvali, da do preklica nevarnosti ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo zračenje.