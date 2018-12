V Beogradu o rešitvah za onesnaževanje v jugovzhodni in južni Evropi

Beograd, 4. decembra - Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc se je udeležil konference o inovativnih rešitvah za onesnaževanje v jugovzhodni in južni Evropi, ki jo je pripravilo srbsko ministrstvo za okolje ob pomoči Programa ZN za okolje (Unep). Rešitve so udeleženci iskali v upravljanju naravnih virov ter krožnem gospodarstvu.