V digitalnem muzeju združena vsa dela Jana Vermeerja

Haag, 5. decembra - Ljubitelji baročnega slikarstva si na spletu lahko brezplačno ogledajo vseh 36 ohranjenih del nizozemskega slikarja Jana Vermeerja, od Dekleta z bisernim uhanom do Mlekarice. Digitalni muzej njegovih del je nastal v sodelovanju 18 muzejev in zasebnih zbirk v sedmih državah, ki so uporabile Googlovo spletno aplikacijo Arts and Culture.