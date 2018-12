Po Sloveniji preiskave zaradi suma zlorabe položaja in oškodovanja javnega zavoda

Celje, 4. decembra - Na območju Policijskih uprav Celje, Ljubljana in Maribor danes potekajo številne hišne preiskave zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. V preiskavah, v katerih sodeluje 48 preiskovalcev, so pridržali tri osebe, pod drobnogled pa so kriminalisti vzeli domnevno oškodovanje javnega zavoda.