Cene industrijskih izdelkov v območju evra in EU oktobra navzgor

Luxembourg, 4. decembra - Cene industrijskih izdelkov so v območju z evrom in celotni EU oktobra na mesečni ravni porasle. V državah z evrom je bila rast 0,8-odstotna, v osemindvajseterici pa 0,7-odstotna. Na letni ravni so se cene okrepile za 4,9 oz. 5,4 odstotka, navaja evropski statistični urad Eurostat.