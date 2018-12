Evropski organi pregona jeseni odkrili več kot 1500 "denarnih mul"

Bruselj, 4. decembra - Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 1500 "denarnih mul", ki so jih izkoriščali za pranje denarja, in aretirali 168 osumljenih, so sporočili iz Zveze evropskih bank.