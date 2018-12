Hribar in Krnčeva na izid volitev v Šmarjeških Toplicah vložila ugovor

Šmarješke Toplice, 4. decembra - V Šmarjeških Toplicah, kjer sta po neuradnih podatkih občinske volilne komisije Marjan Hribar in dozdajšnja županja Bernardka Krnc, oba kandidata s podpisi volivcev, zbrala povsem enako število glasov, je pričakovano prišlo do ugovorov. Hribar je v ponedeljek do polnoči vložil kar dva, Krnčeva pa enega. Komisija bo o ugovorih odločila do četrtka.