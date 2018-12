O sporih glede posojilih v frankih še naprej sodišča

Ljubljana, 8. decembra - V sporih posojilojemalcev kreditov v švicarskih frankih in bankami, ki so se začeli po tem, ko je leta 2015 vrednost franka v primerjavi z evrom poskočila, je po redni sodni poti končan en spor. Kot kaže usmeritev vrhovnega sodišča, bosta v ostalih ključna presoja izpolnitve pojasnilne dolžnosti in delovanje banke v dobri veri.