Končanje prenove zadnjega odseka ceste Sevnica-Planina prestavili do poletja

Sevnica, 4. decembra - Končanje novembra lani začete modernizacije zadnjega nekaj manj kot dvokilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, so podaljšali do konca junija prihodnje leto. Razlog za podaljšanje del, ki bi jih morali končati novembra, je neugoden teren.