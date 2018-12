Desetim občinam naziv Branju prijazna občina

Velike Lašče, 4. decembra - Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so letos drugič podelili nazive občinam, ki največ prispevajo k bralni pismenost in kulturi. Naziv Branju prijazna občina so prejele Mestna občina Celje ter občine Brežice, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.