Policisti preiskujejo nasilno smrt 48-letnice, osumljencu že odvzeli prostost

Ljubljana, 4. decembra - Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v ponedeljek okoli 14. ure posredovali v stanovanjski hiši v okolici Ljubljane, v kateri je nasilne smrti umrla 48-letna ženska. 56-letni osumljenec je o dogodku sam obvestil policiste, ki so mu na kraju odvzeli prostost, so sporočili z omenjene policijske uprave.