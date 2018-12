Delo: Vsak glas šteje (4. 12.)

Ljubljana, 4. decembra - Znani so rezultati drugega kroga lokalnih volitev. Presenečenj je bilo kar nekaj, največje med njimi nemara to, da so se ljudje v nasprotju z glavnim mestom, pogosto odločili za nove obraze in nove priložnosti. Toda to ni edino sporočilo teh volitev. Eno poučnejših gotovo prihaja iz Kopra in iz Šmarjeških Toplic, piše Janez Markeš v Delu.