Primorske novice: Ljudje so ga imeli preprosto - dovolj (4. 12.)

Koper, 3. decembra - Te lokalne volitve so bile referendum o Borisu Popoviču - glasovalo se je proti njemu in njegovemu načinu upravljanja javnih zadev. Kljub pritiskom, izsiljevanjem in uporabi javnega denarja za financiranje lastne volilne kampanje so Koprčani rekli dovolj, v Primorskih novicah piše Denis Sabadin.