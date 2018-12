Večer: Trend? Spremembe (4. 12.)

Maribor, 3. decembra - Z drugim krogom tekem za županske položaje se je sklenilo leto dvojnih volitev. Obstanka županov šerifov v Ljubljani in Celju ne moreta spremeniti splošne politične slike, da so lokalne volitve prinesle pomembne premike, menjave struktur in generacij, v Večeru piše Matija Stepišnik.