Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o drugem krogu županskih volitev v Sloveniji, pri čemer so izpostavile zaplete pri štetju glasov v koprski občini. Poročale so tudi o srečanju slovenskega ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja z njegovim nemškim kolegom Heikom Maasem in o prihajajočem obisku slovenskega premierja Marjana Šarca v Avstriji.